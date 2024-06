5 receitas com aveia para auxiliar na dieta

Aprenda a preparar pratos nutritivos, leves e práticos com esse cereal

Publicado em 5 de junho de 2024 às 14:28

Mingau de aveia com maçã e canela (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

Incorporar alimentos nutritivos no dia a dia não apenas contribui para a perda de peso, mas também promove uma sensação de bem-estar geral. A escolha de ingredientes ricos em vitaminas, minerais e fibras pode trazer resultados evidentes, como uma pele mais radiante, um sistema imunológico fortalecido e níveis de energia mais altos.

A aveia é um desses alimentos, rica em fibras, especialmente a betaglucana, ela ajuda a reduzir o colesterol ruim, controlar os níveis de açúcar no sangue e promover uma digestão mais saudável. Além disso, a aveia é uma excelente fonte de proteínas, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio.

Sabemos que, na correria do cotidiano, encontrar receitas que sejam ao mesmo tempo saudáveis e práticas pode ser um desafio. Por isso, confira cinco opções com aveia para auxiliar na dieta!

Mingau de aveia com maçã e canela

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia

2 1/2 xícaras de chá de água

1 maçã picada

2 paus de canela

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de mel

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela média, adicione a aveia, a água, a canela em pó e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até que a aveia esteja macia e cremosa. Reserve. Em outra panela, coloque a maçã picada, 1 pau de canela e cubra com água. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 10 minutos. Retire o pau de canela, desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o mingau de aveia e cubra com as maçãs cozidas. Decore com o pau de canela e sirva.

Hambúrguer de atum com aveia

Ingredientes

300 g de atum em pedaços

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 ovo

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em recipiente, misture o atum, a aveia, o ovo, a cebola, o alho e a salsinha. Adicione o sal, a pimenta-do-reino, o azeite de oliva e o suco de limão. Misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Com as mãos ligeiramente umedecidas, divida a mistura em porções e modele em formato de hambúrgueres. Em seguida, disponha os hambúrgueres em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 15 minutos, virando na metade do tempo. Espere esfriar um pouco, retire do forno e sirva.

Torta de couve com aveia

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de água gelada

1 colher de chá de sal

Recheio

1 maço de couve-manteiga picada

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em recipiente, misture a aveia em flocos finos, a farinha de trigo integral e o sal. Adicione o azeite de oliva e misture até formar uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos, amassando até obter uma massa homogênea. Depois, forre o fundo e as laterais de uma forma de torta com a massa. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a couve picada e refogue até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino, retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Em seguida, em uma tigela, bata os ovos com o leite desnatado. Adicione a aveia em flocos finos à mistura de ovos e leite. Misture bem, acrescente a couve refogada à mistura e mexa até incorporar todos os ingredientes.

Despeje o recheio sobre a massa na forma, espalhando uniformemente. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 30 minutos ou até que a torta esteja firme e levemente dourada por cima. Retire a torta do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar e servir.



Cookies de banana e aveia

Ingredientes

2 bananas maduras

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de sopa de mel

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as bananas com um garfo até obter um purê. Adicione a aveia em flocos ao purê de banana e misture até que todos os ingredientes estejam incorporados. Acrescente o mel e a canela em pó e misture bem.

Com a ajuda de uma colher, pegue porções da massa e molde em formato de bolinhas. Coloque-a s em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando um espaço de aproximadamente 3 cm entre elas. Achate levemente cada bolinha com a palma da mão ou com a parte de trás de uma colher. Leve os cookies ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 15 minutos, ou até que estejam levemente dourados nas bordas e firmes. Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de servir.

Bolo de limão com aveia

Ingredientes

Bolo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1/4 xícara de chá de óleo de coco

3 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural desnatado

Suco de 2 limões

Raspas de 1 limão

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Cobertura

1/2 xícara de chá de iogurte natural desnatado

Suco de 1 limão

Raspas de 1 limão para decorar

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Unte uma forma de bolo com óleo de coco e polvilhe com farinha de aveia. Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a farinha de trigo integral, o açúcar demerara e o sal. Em outro recipiente, bata os ovos com o óleo de coco, o iogurte natural desnatado e o suco de limão. Adicione os ingredientes líquidos aos ingredientes secos e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente as raspas de limão e o fermento em pó, misturando delicadamente.