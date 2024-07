CULINÁRIA

5 receitas de sobremesas típicas da França

Veja como preparar doces deliciosos e tradicionais da culinária francesa

Portal Edicase

Publicado em 15 de julho de 2024 às 15:49

Madeleines (Imagem: nelea33 | Shutterstock) Crédito:

A culinária francesa é reconhecida globalmente por sua sofisticação e técnicas refinadas, combinando ingredientes de alta qualidade. Desde pratos simples e rústicos até criações complexas, a gastronomia da França enfatiza o sabor, a apresentação e o equilíbrio dos ingredientes. As sobremesas clássicas, por exemplo, são um reflexo vivo dessa rica herança culinária, exibindo a diversidade e a maestria de sua confeitaria.

Abaixo, confira 5 receitas de sobremesas típicas da França!

Madeleines

Ingredientes

100 g de manteiga

100 g de açúcar

2 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de chá de raspas de limão

100 g de farinha de trigo

1/2 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Manteiga para untar

Modo de Preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e deixe esfriar. Em uma tigela, bata os ovos e o açúcar até a mistura ficar clara e fofa. Adicione o extrato de baunilha e as raspas de limão e misture bem. Em uma tigela separada, peneire a farinha, o fermento em pó e o sal. Incorpore os ingredientes secos na mistura de ovos e açúcar, mexendo delicadamente até a massa ficar homogênea. Adicione a manteiga derretida à massa, misturando delicadamente até ficar totalmente incorporada.

Cubra a tigela com plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Unte uma forma para madeleines com manteiga, e adicione a massa preenchendo 1/4 da capacidade de cada cavidade. Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos, ou até que as bordas estejam douradas e o centro das madeleines esteja levemente firme ao toque. Retire do forno e desenforme. Aguarde esfriar e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Crème brûlée

Ingredientes

350 ml de creme de leite

1 colher de chá de extrato de baunilha

5 gemas de ovo

100 ml de leite

100 g de açúcar

Açúcar para caramelizar

Água quente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o creme de leite, o leite e a baunilha. Misture e leve ao fogo baixo até formar pequenas bolhas nas bordas, sem deixar ferver. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter uma mistura homogênea. Gradualmente, adicione o creme aquecido à mistura de gemas e açúcar, mexendo constantemente.

Divida a mistura em tigelas individuais, as coloque em uma assadeira funda e encha-a com água quente até a metade da altura das tigelas, criando um banho-maria. Asse em forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, ou até que o creme esteja firme nas bordas, mas ainda ligeiramente tremido no centro.

Retire as tigelas do banho-maria, deixe esfriar completamente e, em seguida, leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Na hora de servir, polvilhe uma camada fina de açúcar sobre cada crème brûlée e use um maçarico para caramelizar o açúcar até formar uma crosta dourada e crocante. Sirva em seguida.

Macarons

Ingredientes

Macarons

200 g de açúcar de confeiteiro peneirado

100 g de farinha de amêndoas peneirada

3 claras de ovo

50 g de açúcar granulado

Corante alimentício a gosto

Recheio

200 g de chocolate meio amargo

200 ml de creme de leite

Modo de preparo

Macarons

Em uma tigela, misture o açúcar de confeiteiro e farinha de amêndoas até ficar homogêneo. Em outra tigela, bata as claras até o ponto neve e adicione gradualmente o açúcar granulado, misturando delicadamente. Incorpore a mistura de açúcar de confeiteiro e farinha de amêndoas às claras batidas, mexendo delicadamente até criar um ponto que a massa esteja lisa e forme uma fita que caia lentamente da espátula. Adicione o corante e misture delicadamente.

Coloque a massa em um saco de confeitar com bico redondo. Em uma assadeira, forrada com papel-manteiga, forme pequenos círculos, deixando espaço entre eles. Deixe os macarons descansarem à temperatura ambiente por 1 hora, ou até que uma fina película se forme na superfície e eles não grudem no dedo ao serem tocados levemente. Leve ao forno médio preaquecido por 18 minutos, ou até os macarons soltarem facilmente da assadeira.

Recheio

Em uma panela, coloque o creme de leite e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme liso e brilhante. Deixe esfriar.

Montagem

Quando os macarons estiverem completamente frios, coloque a ganache de chocolate em um saco de confeitar. Espalhe uma pequena quantidade na parte plana de um macaron e cubra com outro macaron, formando um “sanduíche”. Repita o processo com todos os macarons. Sirva em seguida.

Profiteroles (Imagem: margouillat photo | Shutterstock) Crédito:

Profiteroles

Ingredientes

Massa

125 ml de água

125 ml de leite

100 g de manteiga

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

150 g de farinha de trigo

4 ovos

Recheio

Sorvete de baunilha a gosto

Cobertura

200 g de chocolate meio amargo

200 ml de creme de leite

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a água, o leite, a manteiga, o açúcar e o sal. Leve ao fogo médio e misture até começar a ferver. Adicione a farinha e mexa até a mistura soltar da panela. Transfira a massa para uma tigela e deixe esfriar por alguns minutos. Adicione os ovos, um de cada vez, misturando bem após cada adição e até a massa ficar lisa e brilhante.

Coloque a massa em um saco de confeitar com bico grande e liso. Em uma assadeira forrada com papel manteiga, faça pequenos montes de massa, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Depois, reduza a temperatura para 180 °C e asse por mais 25 minutos, ou até que estejam dourados e secos. Deixe esfriar completamente.

Cobertura

Em uma panela, coloque o creme de leite e o chocolate e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme liso e brilhante. Deixe esfriar.

Montagem

Corte os profiteroles ao meio e recheie com uma bola de sorvete de baunilha. Coloque a tampa de volta e regue com a cobertura de chocolate. Sirva em seguida.

Canelé

Ingredientes

500 ml de leite

50 g de manteiga

1 colher de chá de extrato de baunilha

100 g de farinha de trigo

250 g de açúcar

2 ovos

2 gemas de ovo

60 ml de rum escuro

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a manteiga e a baunilha. Misture e leve ao fogo baixo até começar a ferver. Retire do fogo e deixe esfriar. Em uma tigela, peneire a farinha de trigo e o açúcar. Em outra tigela, bata os ovos e as gemas até ficar homogêneo. Gradualmente, adicione a mistura dos ovos à de farinha e açúcar, misturando até formar uma massa lisa. Depois, adicione lentamente o leite morno à massa. Mexa até formar uma mistura homogênea. Acrescente o rum e mexa novamente.