6 atrativos para millennials e geração Z no mercado de trabalho

“A adaptação dessas duas gerações no mercado de trabalho apresenta desafios únicos para as empresas, exigindo uma adequação significativa das práticas e culturas organizacionais. Para atrair e reter esses talentos, é fundamental compreender suas expectativas e aliar essas demandas às habilidades humanas mais valorizadas no mercado de trabalho moderno”, declara Antonio Muniz, CEO da Advisor 10X e Presidente da Editora Brasport.

1. Flexibilidade de horário e trabalho remoto

2. Propósito e valores alinhados

Essas gerações valorizam profundamente o propósito e os valores das empresas em que trabalham. Segundo a Glassdoor, 77% dos millennials e 80% da geração Z consideram a missão da empresa um fator crucial na decisão de candidatura. Para Antonio Muniz, as organizações com forte responsabilidade social e práticas de sustentabilidade são particularmente atraentes para esses grupos.

3. Desenvolvimento profissional e oportunidades de crescimento

4. Cultura de inclusão e diversidade

5. Benefícios além do salário

6. Uso de tecnologia avançada

Nativos digitais, millennials e geração Z esperam que as empresas utilizem tecnologia avançada. Segundo a Dell Technologies, 80% desses jovens acreditam que a tecnologia no local de trabalho é essencial para seu sucesso. Para Renato Herrmann, a implementação de ferramentas de colaboração digital e a atualização constante com as últimas tendências tecnológicas são diferenciais importantes para essas gerações.