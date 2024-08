Edicase Brasil

6 cuidados com a higiene da boca para prevenir doenças

Veja como a atenção com os dentes é importante para garantir a saúde do corpo

O cuidado com a saúde bucal é essencial não apenas para manter os dentes e gengivas saudáveis, mas também para prevenir uma série de doenças que podem afetar todo o corpo. Isso porque problemas bucais podem levar a infecções que se espalham para outras partes do organismo, causando complicações graves.

Portanto, para manter o organismo saudável e prevenir doenças graves, é essencial complementar os cuidados tradicionais, como uma alimentação equilibrada e exercícios regulares, com bons hábitos de higiene bucal, começando pela escovação. Veja!

1. Escova de dente adequada

Para garantir uma escovação eficaz, o primeiro cuidado é escolher produtos adequados. “A escova dental deve ser feita com um material não poroso, liso e sem irregularidades para evitar a proliferação de microrganismos que podem colocar a saúde em risco”, explica o especialista.

2. Creme dental ideal

Mas a escova dental deve ser utilizada em conjunto com um creme dental de baixa abrasividade. “Muitos cremes dentais são formulados com ingredientes abrasivos para ajudar na remoção da placa bacteriana. No entanto, essa ação deve ser realizada pelas escovas dentais, já que a abrasividade, apesar de ser importante em certa quantidade para favorecer a eficácia dos fluoretos, pode desgastar o esmalte dental quando em excesso. Isso pode levar ao aumento da sensibilidade dentária e favorecer o surgimento de cáries”, afirma o cirurgião-dentista.