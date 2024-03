6 receitas leves com peixe para fazer no forno

6 receitas leves com peixe para fazer no forno

Veja como preparar pratos de maneira prática para deixar as suas refeições mais apetitosas

Publicado em 26 de março de 2024 às 18:25

Salmão com limão e alho

Para quem está buscando uma alimentação saudável, saborosa e variada, o peixe é uma excelente escolha. Além de ser uma fonte rica de proteína, ele contém nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Inclusive, o preparo no forno é uma ótima ideia, pois mantém as propriedades nutricionais do alimento.

Veja, a seguir, 6 receitas de peixe no forno fáceis de preparar e extremamente saborosas!

Salmão assado com limão e alho

Ingredientes

4 filés de salmão

1 limão

4 dentes de alho picados

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e ervas frescas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, suco de limão , alho picado e ervas frescas. Coloque os filés em uma assadeira, regue com azeite e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o salmão esteja cozido e dourado. Sirva e bom apetite!

Bacalhau assado com tomate

Ingredientes

4 filés de bacalhau

2 tomates cortados em rodelas

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque os filés de bacalhau em uma assadeira e adicione as rodelas de tomate sobre o peixe. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida!

Linguado com espinafre e tomate seco

Ingredientes

4 filés de linguado

4 xícaras de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

2 dentes de alho picados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue o alho até ficar dourado. Adicione o espinafre à frigideira e cozinhe até murchar. Coloque os filés de linguado em uma assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra os filés com o espinafre e o tomate seco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o linguado esteja cozido e dourado. Sirva e bom apetite !

Tilápia assada

Tilápia assada

Ingredientes

2 filés de tilápia

1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cenoura ralada

1 cebola cortada em cubos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque os filés de tilápia em uma assadeira e adicione os tomates-cereja, a cenoura e a cebola ao redor do peixe. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até que a tilápia esteja cozida e os legumes estejam macios. Sirva e bom apetite!

Robalo ao pesto

Ingredientes

Peixe

4 filés de robalo

2 abobrinhas cortadas em rodelas finas

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Pesto

2 xícaras de chá de folhas de manjericão

2 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de nozes sem casca e picadas

1/2 xícara de chá de azeite

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Pesto

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pimenta-do-reino, e bata até obter uma pasta homogênea. Tempere com a pimenta-do-reino, misture e reserve.

Peixe

Coloque os filés em uma assadeira e adicione as rodelas de abobrinha ao redor do robalo . Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Cubra cada filé com uma camada generosa de pesto de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Sirva e bom apetite!

Truta com crosta de amêndoas

Ingredientes

4 filés de truta

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Raspas de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um pequeno recipiente, misture as amêndoas laminadas, o azeite, o suco de limão e as raspas de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, disponha os filés de truta em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, distribua a mistura de amêndoas sobre os filés de truta, pressionando levemente para formar uma crosta.