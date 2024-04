Edicase Brasil

Veja como fazer a dieta livre de glúten corretamente

Alimentos que contêm glúten

Segundo Ricardo Zanuto, nutricionista esportivo, o glúten está presente no trigo, na aveia , no centeio, na cevada e no malte, mas também em alimentos que utilizam esses ingredientes, como bolos, pães e pizzas. Contudo, para quem pretende seguir uma dieta sem glúten, o profissional explica que esses alimentos não devem ser retirados definitivamente da alimentação, mas com o acompanhamento de um nutricionista.