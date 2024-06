ESPORTE

Campos com gramado sintético são inaugurados em Paripe e Luiz Anselmo

Dois campos de futebol com gramado sintético foram inaugurados nos bairros de Paripe e Luiz Anselmo, em Salvador, neste domingo (30). O investimento nos campos do Bate Coração e do Baixão foi de cerca de R$ 2 milhões, incluindo também nova iluminação. Com estes dois, sobe para 53 o número de equipamentos com grama sintética entregues pela prefeitura na atual gestão.