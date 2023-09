Ufba terá novo espaço em Camaçari focado na indústria 4.0

Campus de Camaçari. Crédito: Reproduçao

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) passará a contar com um novo espaço, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), totalmente voltado para o desenvolvimento da Indústria 4.0. Será um novo prédio para laboratórios tecnológicos que incrementarão as atividades do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) que foi acrescentado ao campus já existente na cidade. O espaço em que funcionará a Unidade II da Ufba em Camaçari será voltado a aplicações referentes à Indústria 4.0, manufatura aditiva ou integrada, impressoras 3D, realidade virtual e aumentada, maker de inovação, energias renováveis, robótica, inteligência artificial, computação e linguística computacional, considerando as culturas artística, científica e humanística.

O funcionamento do novo prédio será possível por conta de um acordo assinado entre a universidade e a prefeitura local. O acordo de cessão viabilizará também o funcionamento de três novos cursos no espaço, nas áreas de engenharia elétrica, engenharia mecânica e computação, a partir de 2024. O acordo de cessão destina-se a uso específico e temporário, já vigorando desde a data da assinatura pelo reitor Paulo Miguez e pelo prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, dia 13 de setembro. O prazo de vigência é de vinte anos, que poderão ser prorrogados por mais igual período, de acordo com o interesse das duas instituições.

A nova unidade “é fruto do acordo de cessão entre a Universidade Federal da Bahia e a Prefeitura Municipal de Camaçari, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos e consolidar o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão na Cidade de Camaçari e Região Metropolitana”, informou a diretora do ICTI, Maiana Brito de Matos. O novo prédio vai funcionar na Avenida Eixo Urbano Central, antigo Senai, no centro da cidade.

“O planejamento é que no segundo semestre de 2024, as atividades acadêmicas e administrativas sejam iniciadas no novo prédio, que comportará, predominantemente, laboratórios. Também contará com área de convivência mais propicia à criatividade e à inovação, e também com ponto de distribuição de energia, o que é muito importante para a comunidade acadêmica local, que usa muitos equipamentos tecnológicos”, completou a diretora do campus Camaçari.

Com uma área total de 3,3 mil m² e área construída de 2,7mil m², o prédio passará por reformas necessárias à adequação a atividades acadêmicas e administrativas. Segundo a diretora, “a reforma do prédio será realizada através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). A elaboração dos projetos executivos está prevista para começar em novembro de 2023, e, no próximo ano, será o início da reforma”.

O plano de trabalho relativo ao acordo firmado também será coordenado pela diretora Maiana Matos. As atividades no prédio serão desenvolvidas pelo grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo e por novos grupos que vierem a ser criados pelo corpo docente. Outros projetos de ensino, pesquisa e extensão, coordenados pelos servidores do ICTI, poderão utilizar os espaços para o desenvolvimento das atividades, de acordo com o planejamento semestral, informou a diretora.