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Chuva forte derruba árvore e deixa bairro nobre sem energia em Salvador

Impacto atingiu a rede de distribuição de energia e um poste da região

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 11:39

Chuva forte derruba árvore e deixa bairro nobre sem energia em Salvador
Chuva forte derruba árvore e deixa bairro nobre sem energia em Salvador Crédito: Reprodução

As fortes chuvas e os ventos registrados em Salvador provocaram a queda de uma árvore de grande porte sobre a rede elétrica na Rua Humberto de Campos, no bairro da Graça, neste domingo (31). O incidente causou interrupção no fornecimento de energia para parte dos imóveis da região. 

De acordo com a Neoenergia Coelba, o impacto atingiu a rede de distribuição de energia e um poste da região. Para garantir a segurança da população e das equipes de manutenção, a distribuidora realizou o desligamento preventivo do circuito e isolou a área.

A empresa informou que 75% dos clientes inicialmente afetados já tiveram o fornecimento de energia restabelecido por meio de manobras no sistema elétrico.

Equipes da Neoenergia Coelba atuam em conjunto com a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) na retirada da árvore e na recomposição da rede elétrica danificada. Os trabalhos seguem no local até a completa remoção da estrutura e a normalização do serviço para todos os consumidores atingidos.

A distribuidora informou ainda que permanece mobilizada para concluir os reparos e acompanhar a situação na região.

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