Cinco escolas municipais vão passar por reconstrução

Cinco escolas municipais receberão investimento com mais de R$79 milhões para serem reconstruídas. A medida foi anunciada durante assinatura da ordem de serviço para a reconstrução da Escola Municipal Jesus de Nazaré, em Sussuarana, nesta segunda-feira (4) pela Prefeitura.



Também foi autorizada a reconstrução do Cmei Álvaro Bahia (Paripe) e das escolas Maria Antonieta Alfarano (Cajazeiras) e Álvaro Vasconcelos da Rocha (Coutos). Além da construção de uma escola no Ceasa.