Cinepólis encerra atividades no cinema do Shopping Bela Vista

Na vespéra dos festejos juninos, na última quinta-feira (22), a Cinépolis, empresa que administra o cinema do Shopping Bela Vista, em Salvador, anunciou o encerramento das atividades do espaço.



Em comunicado fixado no acesso ao local onde funcionavam as salas de exibição, a empresa apenas informa que o contrato de locação com o centro de compras motivou o seu fechamento, sem mais detalhes. De acordo com a assessoria do shopping, não há ainda uma definição sobre possível operadora substituta.