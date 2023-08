Cobra é encontrada dentro de bebedouro em escola na Bahia

Uma cobra foi achada dentro do bebedouro de uma escola em Muquém de São Francisco, no oeste baiano.



O animal foi localizado por um funcionário que foi verificar o bebedouro após relatos de que alunos estavam passando mal após tomar água, sentindo náuseas.



O episódio foi na Escola Municipal Rui Barbosa, no povoado de Mangas. A suspeita de que havia algo errado veio também porque alunos relataram mau cheiro vindo do bebedouro.



Um vídeo mostra o momento em que a cobra é retirada viva do bebedouro. Uma pessoa não identificada ataca o animal com pauladas. Não há informação sobre o que aconteceu com a cobra.