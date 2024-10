MOQUECAS DIVERSAS

Concurso da Moqueca abre inscrições para nova edição

Foram abertas as inscrições para a 2ª Edição do Concurso da Moqueca, um dos principais eventos gastronômicos da Bahia. Interessados em participar podem se inscrever até o dia 31 de outubro no site oficial www.concursodamoqueca.com.br. O concurso abrange representantes das 13 zonas turísticas do estado, valorizando a diversidade de sabores e tradições que fazem da moqueca um símbolo da culinária baiana.