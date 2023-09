Dois suspeitos de roubar pessoas em frente a mercado são baleados na Vasco da Gama

Dois suspeitos foram baleados na noite da terça-feira (19), na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, as informações são de que os dois estavam roubando pessoas na frente de um supermercado. A Polícia Militar diz que equipe da 26ª Companhia Independente (CIPM) foi até o local após informação de uma pessoa baleada na Vasco da Gama. Ao chegar lá, encontraram o ferido dentro do mercado e funcionários pediram que ele fosse socorrido, informando que ele fora baleado ao abordar uma vítima. O autor dos disparos não foi identificado, diz a PM.

Ao chegar no Hospital Geral do Estado (HGE), os PMs viram que o comparsa do suspeito socorrido por eles também ficara ferido e estava na unidade médica. Os dois foram baleados na região dos glúteos, segundo a Polícia Civil.