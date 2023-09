Homem bate em moto, atropela casal e mata mulher na Estrada do Coco

Um homem provocou dois acidentes consecutivos na manhã deste sábado (2), na avenida Santos Dumont, na Estrada do Coco, em Lairo de Freitas. Uma mulher morreu e outra ficou ferida.



De acordo com informações da TV Bahia, Paulo Roberto Barbosa dirigia um carro de passeio quando se envolveu em um acidente e bateu em moto que transportava duas pessoas. A mulher, que estava na garupa a caminho do trabalho, teve seu corpo arremessado a 300 metros com o impacto da batida e ficou desacordada. Desacordada, ela, que não teve sua identidade revelada, foi socorrida para o Hospital Menandro de Farias. Não há informações sobre o estado de saúde dela.