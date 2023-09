Jovem de 22 anos está desaparecido após se afogar no mar de Piatã

Um rapaz de 22 anos está desaparecido depois de se afogar no início da tarde do sábado (2), na praia de Piatã, em Salvador. As buscas já foram retomadas nesta segunda.



O ajudante de pedreiro Patrício de Sousa dos Santos estava na praia com familiares. Segundo relatos, ele não sabe nadar, mas entrou na água por volta das 13h30. Primos que o acompanhavam viram quando ele começou a se afogar e pediu socorro.



Logo depois do desaparecimento do rapaz, os familiares dizem que pediram ajuda a salva-vidas que estavam na praia, que teriam dito que se tratava de um mergulhador na água e não ajudaram.