Nota Premiada Bahia vai sortear R$ 1 milhão no dia 5 de julho

Um novo sorteio da Nota Premiada acontece na quarta-feira (5). Nessa edição especial, um único ganhador vai faturar R$ 1 milhão. Segundo o Governo do Estado, nesse sorteio serão válidos bilhetes relativos a compras feitas de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023.



Para participar da campanha, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo formulário no site da Nota Premiada Bahia. Depois, é necessário pedir que a cada compra o estabelecimento comercial insira o CPF do comprador.