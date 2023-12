Nova orla da Praia do Flamengo é entregue e tem novidades para o público; veja o que mudou

Foi inaugurada nesta terça-feira (26) a nova orla da Praia do Flamengo, em Salvador. O espaço conta com um viveiro de restinga para preservação do meio ambiente.



Com cerca de R$ 28 milhões investidos, o trecho da orla está com novo paisagismo com sistema de irrigação automatizado, iluminação pública em LED, nova pavimentação de passeios e estacionamentos, ciclofaixa, quadra de vôlei de areia, parque infantil, espaço para piquenique, trilhas e espaços de convivência. Além disso, houve a manutenção do coqueiral e recomposição da cobertura vegetal com o plantio de espécies nativas de restinga de praias.