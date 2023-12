Presépio foi criado há 800 anos por São Francisco de Assis

Frei Ícaro Rocha em frente ao presépio do Santuário Santa Dulce dos Pobres. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Em 2023, se completam 800 da criação do presépio. A representação do nascimento de Jesus foi inicialmente montada por São Francisco de Assis em 1223, em Greccio (a 100 km de Roma).



“Este ano é um ano jubilar, sobretudo para nós franciscanos, Santa Dulce também era de espiritualidade franciscana, e nós celebramos com muita alegria os 800 anos do Presépio”, relata o frei Ícaro Rocha, reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres.



Símbolo icônico do Cristianismo, o presépio tem como objetivo representar o Menino Jesus nascido em Belém. Em sua época, São Francisco fez isso de forma didática, para facilitar a compreensão das pessoas sobre o nascimento do Cristo. Ele pediu ajuda à população e encontrou alguns itens para montar o presépio como é conhecido hoje.

“São Francisco queria ver com seus próprios olhos o mistério da encarnação, do nascimento de Jesus. E para isso, numa noite de Natal, no ano de 1223, chamou as fradas, as pessoas comuns e ele mesmo montou ali um presépio, muito rudimentar, com suas próprias mãos, e que hoje deu origem a essa grande tradição que há séculos de perpetua na história da igreja”, explicou o frei.

A manjedoura com palha, o boi, o burro, José, Nossa Senhora, o Menino Jesus e os três reis magos nem sempre estão entre a formação do presépio, pois ele é uma tradição que varia em cada família. Segundo o frei, o simbolismo da manjedoura representa que Jesus é o alimento dos homens com sua palavra e sua vida, trazendo a simplicidade e humildade como seus principais valores que estão refletidos em todas as formas de representação do presépio.