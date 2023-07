Terreiro de candomblé é alvo de ataque a tiros em Brumado

O terreiro de candomblé Ilé Alákélú Asé Fépé Oké, na cidade de Brumado, no sudoeste da Bahia, sofreu um ataque a tiros na madrugada de sábado (8). Os disparos atingiram o portão do local.



Segundo informações da Polícia Civil, não houve feridos. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas, segundo a polícia, não está descartada a possibilidade de intolerância religiosa.



Equipes da Delegacia Territorial (DT/Brumado), que investiga o caso, fizeram os primeiros levantamentos no local e expediram as guias para perícias, já realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Oitivas e diligências estão em curso, com objetivo de identificar e prender os autores.