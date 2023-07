Intolerância religiosa em Portugal: Baiana de acarajé denuncia preconceito

Uma baiana, que mora em Lisboa, Portugal, há 21 anos, denunciou um caso de intolerância religiosa que sofreu após ser vítima do preconceito por baiana de acarajé.



Carolina Alves de Brito, de 41 anos, foi alvo de um homem, identificado como Ruan Victor, que expôs a religião e a profissão da baiana na web: “Não recomendo. Massa de acarajé mole e também o ambiente pesado com bonecos com tabaco na boca incentivando magias malignas”.



No Instagram, Carolina, que era moradora do bairro de Itapuã, lamentou o ocorrido e explicou que em Portugal, infelizmente, o preconceito e a intolerância religiosa não pode ser caracterizada como crime.