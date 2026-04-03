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Leão XIV celebra missa de Sexta-feira Santa pela primeira vez desde que virou papa

Vaticano confirmou que Leão XIV conversou por telefone nesta sexta com o presidente da Ucrânia

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 3 de abril de 2026 às 18:31

Papa durante celebração na Sexta-feira Santa
Papa durante celebração na Sexta-feira Santa Crédito: Divulgação/Vatican News

O papa Leão XIV rezou deitado no chão da Basílica de São Pedro por vários minutos nesta sexta-feira (3) um gesto que simboliza respeito e adoração e é geralmente realizado antes da encenação da Paixão de Cristo, no Coliseu.

O ato faz parte de um momento tradicional da celebração da Sexta-Feira Santa no Vaticano. O pontífice prostra-se no chão em silêncio absoluto, simbolizando humildade, adoração, submissão a Deus e luto pela morte de Jesus Cristo. Durante a homilia, o papa pediu que Israel e Irã reabram os diálogos de paz e pediu proteção à sociedade civil.

Esta é a primeira celebração da Missa na Sexta-Feira Santa liderada por Leão XIV, desde que assumiu a liderança da Igreja Católica, em maio de 2025. Seu antecessor, o Papa Francisco, morreu em 21 de abril do ano passado, logo depois do domingo de Páscoa.

O Vaticano confirmou que Leão XIV conversou por telefone na manhã desta sexta com o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky. De acordo com o comunicado, "durante uma conversa cordial, o Santo Padre, reafirmou estar próximo do povo ucraniano".

O comunicado apontou ainda que os dois homens discutiram "a situação humanitária, enfatizando a urgência de garantir que a ajuda alcance as pessoas que estão sofrendo com o conflito".

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