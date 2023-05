Ambulante é morto a tiros no bairro do Iapi, em Salvador

O vendedor ambulante Wesley Lima Vilas Boas, de 26 anos, foi morto a tiros, na tarde de quarta-feira (17), em via pública, no bairro do Iapi, em Salvador.

Policiais militares da 37ª CIPM foram acionados, através do Cicom, para averiguar denúncia de homem ao solo, ferido a tiros na Rua Conde de Porto. Ao chegar, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais.

Em entrevista para a TV Bahia, Janice Lima, mãe de Wesley, afirmou que o rapaz foi morto depois que saiu para cobrar uma dívida.

O comerciante deixou duas filhas, e 11 e 3 anos. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

A 3ª Delegacia de Homicídios vai apurar a autoria e motivação do crime.