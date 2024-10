CELEBRAÇÃO

Data da Lavagem do Bonfim em 2025 é definida; veja como vai ser a festa

Novidades foram anunciadas durante coletiva realizada no Santuário do Senhor do Bonfim

Maysa Polcri

Publicado em 31 de outubro de 2024 às 05:00

Lavagem do Senhor do Bonfim Crédito: Nara Gentil/CORREIO

A tradicional Lavagem do Bonfim será realizada no dia 16 de janeiro de 2025. O tema da celebração será 'Encharque o Coração de Esperança', e a festa vai celebrar os 280 anos da chegada da imagem de Senhor do Bonfim. As novidades foram anunciadas pelo padre Edson Menezes, reitor da Basílica, em coletiva realizada nessa quarta-feira (30). Durante o evento, foi lançada a nova marca do santuário.

"Ainda achamos cedo para adiantar todos os detalhes da festa, mas a celebração vai girar em torno do tema da esperança. O Papa Francisco declarou o ano de 2025 como o ano de jubileu de esperança, e estaremos celebrando os 280 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim", disse o padre Edson Menezes.

A novena do Senhor do Bonfim será realizada entre os dias 9 e 19 de janeiro, sempre às 19 horas. O reitor da Basílica ainda explicou a escolha da data da Lavagem. "A data da festa do Senhor do Bonfim segue o seguinte critério: é sempre no segundo domingo depois do dia 6 de janeiro, quando celebramos o dia de Reis. Em 2025, o Dia do Bonfim será no dia 19, e a lavagem, na quinta-feira anterior. Portanto, no dia 16 de janeiro", explicou o padre Edson.

Também foi anunciado que o juiz da festa do Senhor do Bonfim será o empresário Luiz Mendonça. O cargo funciona como uma espécie de presidência de honra e homenagem. Neste ano, o juiz da festa foi o membro dignitário e 1º tesoureiro da devoção, Marcus Peleteiro.