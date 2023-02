Árbitro é suspenso por explicar regras de futebol no TikTok

O árbitro Alessandro Iuliano, de 23 anos, faz sucesso nas redes sociais. Só no TikTok, onde é conhecido como Arbitrino, ele tem mais de 200 mil seguidores. Mas a fama na internet já está ameaçando a carreira do italiano no mundo do apito. Ele recebeu uma suspensão de dois anos por publicar seus vídeos na web.

Iuliano foi punido pela AIA (Associação Italiana de Árbitros) por explicar regras de futebol, além de detalhar como é sua rotina como árbitro e até comentar decisões de colegas de profissão no Campeonato Italiano. Os temas, porém, são proibidos pela instituição.

De acordo com o regulamento da AIA, os juízes não podem fazer qualquer declaração pública sobre as atuações dos profissionais, ou dar detalhes técnicos internos sobre a associação. Resultado: Iuliano está suspenso da função até junho de 2024.

Inicialmente, o italiano recebeu punição de cinco meses, em maio do ano passado. Mas, pouco antes de retornar aos gramados, a AIA atualizou seu regulamento e acrescentou mais um ano e meio, gerando um total de quase dois anos de suspensão.

Iuliano treina para ser juiz desde 2016, e apitava partidas de divisões inferiores. Com a chegada da pandemia da covid-19, teve que interromper a carreira temporariamente. Nessa época, ele sua iniciou sua conta no TikTok, através da indicação de um amigo.

A AIA não se pronunciou sobre o caso. Já o árbitro declarou, em vídeo, não estar bravo com o desfecho, já que a punição estava prevista, e ele desconhecia a regra . "Não contesto a decisão, porque há um regulamento que fala por si", afirmou.

Arbitrino, porém, afirmou que não irá parar de produzir conteúdo nas redes sociais.