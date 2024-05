FIM DO CICLO

Thiago Alcântara anuncia saída do Liverpool ao fim da temporada

Jogador de 33 anos está no clube inglês desde 2020

Publicado em 17 de maio de 2024 às 14:25

Thiago Alcântara ficará livre após o fim da temporada na Inglaterra Crédito: Reprodução/Liverpool

O meia Thiago Alcântara anunciou, nesta sexta-feira, o fim do seu ciclo no Liverpool. O seu contrato termina ao final da temporada e o clube encerra a sua participação no Campeonato Inglês no próximo domingo, em partida contra o Wolverhampton.

Filho do tetracampeão Mazinho, o jogador de 33 anos não deu indicações sobre qual vai ser o seu futuro. Até aqui, ele fez 98 partidas pela sua atual equipe e marcou seis gols ao longo de quatro temporadas.

Nas redes sociais do Liverpool, ele deixou uma mensagem de despedida aos torcedores. "Agradecimento e gratidão - são duas palavras que me vêm à mente no dia em que tenho que me despedir de vocês, Reds", diz o início do texto.

Além de exaltar a torcida, Thiago comentou sobre o seu amadurecimento na carreira e o convívio amistoso que teve dentro do clube. "Uma base de fãs única para um clube único. Esses últimos quatro anos foram um período de aprendizado para mim e minha família. Algumas vitórias, algumas derrotas, mas sem dúvida, uma experiência transformadora. Companheiros, treinadores, staff e funcionários: todos vocês fizeram parte disso."

Em seu currículo, Thiago ostenta as conquistas da Copa da Inglaterra, em 2021/2022, e também a Supercopa da Inglaterra, em 2022/2023. Neste ano, porém, ele perdeu espaço por causa dos problemas físicos e fez apenas uma partida sob o comando de Jürgen Klopp.

Com carreira extensa na Europa, o meia tem nacionalidade brasileira, espanhola e italiana. Ex-jogador do Barcelona, e identificado com o futebol local, Thiago acabou optando por defender a seleção da Espanha após ter se tornado jogador profissional.

O treinador alemão, que também está de saída do Liverpool, exaltou as qualidades do meia brasileiro e disse que ele cumpriu as expectativas. "Tecnicamente é muito bom. Um talento que poderia jogar em qualquer time do mundo. Foi um privilégio tê-lo conosco", comentou.

Sobre a sequência de contusões que atrapalharam o seu rendimento este ano, Klopp lamentou a situação, mas afirmou que o jogador vai estar pronto para seguir a sua carreira em outra equipe.