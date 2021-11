As peças brilhantes podem e devem ir para o dia

Tire os paetês do armário! Restringir uma peça de roupa a somente um horário do dia não faz mais sentido. Toda peça merece ser usada em todo seu potencial e versatilidade. Esta é uma atitude sustentável e contra o consumo exagerado. Se comprou é para usar! As peças associadas às festas, como vestidos, saias e blusas de paetês por muito tempo pareciam só possíveis de serem usadas a noite. Porém, se você mesclá-las com itens mais casuais com pegada esportiva, a produção ganha o despojamento para ser vestida em qualquer hora. Lembre-se de misturar com jeans, camisetas de malha, calça ou short sportwear. Investir no tênis ou sandália no lugar do salto também é uma ótima solução. Vem conferir nossas apostas!



Prático e leve

O camisetão de malha sobreposto ao vestido de paetês rosa foi a saída para quebrar com o ar festivo da peça. O boné neon, tênis e os colares coloridos reforçam o clima esportivo.



Mix certeiro

Se você ainda não tem uma peça de brilho para chamar de sua, um bom investimento é no top. Versátil, fácil de sobrepor e combinar. Nesta produção casamos um branco com saia com print de lenço e o próprio como cinto. Os colares divertidos trazem descontração.



Glam solar

O quimono de paetês é uma peça poderosa. Combinamos ele com short de crochê e maiô estampado. Já imaginou esse pós praia? Bafo! Óculos escuros e sandália flat enchem de bossa a produção.





FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz (@caiodiniz)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Laise Rodrigues (@laise.rodrigues_)

Os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo) e Sarastro Brechó (@sarastrobrecho )