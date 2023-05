Bahia x Flamengo: ingressos esgotados para confronto na Fonte Nova

Depois de apenas dois dias de vendas, os ingressos para o confronto entre Bahia e Flamengo estão esgotados. A partida será neste sábado (13), às 16h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O anúncio da venda de todos os bilhetes colocados à disposição das duas torcidas foi feito pelo Bahia na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com o tricolor, a partir de agora, a última esperança de quem ficou sem o ingresso são eventuais desistências de quem comprou online - se houver, apenas pelo site da Fonte Nova.

Mesmo com chuva, torcida fez fila para comprar ingresso na Fonte Nova (Foto: Marina Silva/CORREIO)

A venda dos ingressos teve início na terça-feira (9), exclusivamente para os sócios do Bahia. Logo pela manhã, o Bahia anunciou que 40 mil entradas haviam sido adquiridas. A conta inclui os sócios com acesso garantido.

Nesta quarta-feira, os bilhetes foram disponibilizados para o público geral e torcida visitante e foram rapidamente esgotados.

Apesar das vendas terem começado às 10h, muitos torcedores passaram a madrugada nas bilheterias do estádio. Logo pela manhã foram registradas longas filas nos pontos físicos e o site apresentou instabilidade.

Com todos os ingressos vendidos, o Bahia vive a expectativa para quebrar o recorde de público da Fonte Nova em jogo envolvendo clubes. Até então a melhor marca foi registrada no confronto com o Vasco, na Série B do ano passado, quando 48.183 torcedores pagaram ingressos e viram o Esquadrão vencer por 2x1.

O recorde total também é do tricolor. Na partida contra o Vila Nova, pela Série B do ano passado, 48.851 pessoas estiveram na Arena entre pagantes e não pagantes.