Baiana morta na Argentina: defesa do empresário divulga novo áudio

A defesa do empresário Francisco Sáenz Valiente apresentou o áudio de uma ligação feita para a emergência dizendo que "não conseguiu segurar" a modelo baiana. A ligação teria sido feita supostamente após Emmily cair da janela do 6º andar e morrer, no dia 30 de março.

O jornal argentino Clarín teve acesso à gravação, na qual primeiro há uma voz feminina pedindo "não, não, por favor", que, de acordo com o advogado da família de Emmily, seria a voz dela.

Depois, Francisco Sáenz Valiente grita "não, não" e repete "Juli, Juli, p* que pariu", referindo-se à Juliana Magalhães Mourão, amiga de Emmily que também é investigada.

"Não consegui segurá-la", diz o empresário em determinado momento, parecendo falar com Juliana, que fica em silêncio. O empresário alega que Emmily estava "alterada". Ele foi preso, mas solto por falta de provas, e acompanha o caso em liberdade.

Na quarta (18), juízes estiveram no apartamento do qual Emmily caiu para averiguar a cena do crime. A Câmara Nacional de Apelações Criminais irá averigar se o empresário será preso novamente.