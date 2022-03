BBB 22: Jade Picon revela problema de retenção de líquido durante confinamento

Alguns internautas apontaram grandes diferenças em Jade Picon após sua saída do Big Brother Brasil. A sister, então, resolveu explicar por qual motivo parecer estar 'mais magra' ao deixar o programa.

"Não fiz absolutamente nada, nem antes, nem depois. É que realmente lá é uma loucura, eu fui pro atendimento médico e eu falei: 'eu tô muito inchada, meu tornozelo, meu pulso, meu rosto, eu via no espelho", disse Jade.

"O que pega muito é essa falta de rotina, né, de você nunca estar comendo as mesmas coisas, de treino, é retenção de líquido mesmo", completou a ex-sister.

O que é retenção de líquido?

A retenção de líquido, normalmente, pode ser uma concentração elevada de líquido no organismo, fazendo com que cause inchaço irregular nos braços, tornozelos e, em algumas pessoas, no corpo todo.

Algumas causas comuns incluem ingestão de grandes quantidades de sal, sentar-se ou ficar de pé por longos períodos ou efeitos colaterais de medicamentos. Muitas mulheres se queixam do problema durante seu período menstrual.