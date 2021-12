Bethânia apresenta Noturno em primeira mão no TCA

Ainda não vai ser agora que vamos ver Maria Bethânia, ao vivo, interpretando seu belo álbum Noturno. Mas a apresentação da cantora neste domingo (12), na festa de premiação do 19º Festival de Música Educadora FM, serve de aperitivo para o trabalho, lançado em julho pela gravadora Biscoito Fino. O evento acontece no Teatro Castro Alves, a partir das 19h, sem presença de público, mas com transmissão, ao vivo, pela Rádio Educadora FM e TVE, além do YouTube dos dois veículos.

Noturno tem produção musical de Jorge Helder, produção artística de Ana Basbaum, direção musical e arranjos do maestro Letieres Leite - que morreu em outubro - e direção geral de Kati Almeida Braga. No trabalho, todo produzido durante a pandemia, a artista traz interpretações minimalistas e fortes de doze canções, incluindo inéditas de Adriana Calcanhotto, Tim Bernardes, Chico César e Roque Ferreira.

“Meu disco tem muito voz e violão, voz e piano, porque era uma maneira de realizar. Foi a solução que encontramos. Fiz o disco em duas semanas e meia. Tinha todo o repertório, todas as ideias. As músicas chegaram e me carregaram”, disse Bethânia ao CORREIO na época do lançamento. Este clima intimista chega ao palco com os músicos Zé Manoel, Paulo Daflim, João Camarero e Marcelo Costa Real - que estiveram na gravação do álbum.

Ainda sem show comercial anunciado, Bethânia segue tocando projetos como o podcast Tabuleiro - cujo último episódio foi divulgado ontem, na rádio virtual Batuta, do Instituto Moreira Salles. Ela lê Luiz de Camões, Fernando Pessoa e outros autores contemporâneos de Portugal e canta um repertório que inclui a diva portuguesa Amália Rodrigues. Nos episódios anteriores, passou por Drummond, Augusto de Campos e Clarice Lispector, entre outros autores.

Além do show de Bethânia, a cerimônia revela os 14 vencedores da premiação, nas categorias Música com Letra e Instrumental. Este ano, o Festival totalizou 1.329 composições, com inscrições de candidatos de 111 municípios baianos e de outros estados. E pela primeira vez contou com a participação de um baiano residente no Reino Unido.

Os vencedores receberão R$ 60 mil em prêmios nas categorias de melhor música com letra, melhor música instrumental, melhor intérprete de música com letra, melhor intérprete de música instrumental, melhor arranjo para música com letra, melhor arranjo para música instrumental e a música escolhida pelo público. Além disso, as 50 músicas selecionadas serão incorporadas à programação da rádio pública. Neste domingo, às 19h, na Educadora FM, TVE e YouTube dos veículos.





Festival Varilux-

Delicioso é a versão adulta e histórica de Ratatouille

Quem curte as sutilezas e tretas dos bastidores da gastronomia vai cair de amores pelo filme Delicioso - Da Cozinha para o Mundo, um dos títulos que integra a programação da edição deste ano do Festival Varilux - que segue até quarta-feira. Nome da nova cena francesa, Eric Besnard assina roteiro e direção da comédia histórica protagonizada por Grégory Gadebois e Isabelle Carré. Sem muita pretensão, mas com uma história bem fofa, o filme volta à época da Revolução Francesa para mostrar a origem do primeiro restaurante. Em tom de fábula, o cozinheiro Pierre Manceron supera os próprios medos para mostrar que comer bem não precisava der regalia da nobreza. Entre massas maravilhosas e assados suculentos, o filme soa como uma versão adulta de Ratatouille. Delicioso pode ser visto neste domingo (12), às 20h30, na Saladearte - Cine Paseo. A programação do Varilux, que está em cartaz também no Cinépolis Bela Vista e Saladearte - Cine MAM, pode ser conferida no site https://variluxcinefrances.com/2021/.