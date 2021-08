Capacitação: escola oferece cursos on-line e gratuitos de Tecnologia

As profissões ligadas às novas tecnologias estão em alta. Áreas que eram pouco conhecidas, como Data Science, Product Management e Product Management vêm ganhando espaço nas corporações. Em um momento de alto índice de desemprego - 14,8 milhões segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - investir em capacitações aumentam as chances de ingresso no mercado de trabalho. E investir não significa, necessariamente, pagar. Há diversas opções de cursos gratuitos e on-line, a exemplo dos oferecidos pela Escola Digital Awari.

Com o objetivo de incentivar o conhecimento e preparar profissionais nas áreas da tecnologia, a Escola Digital Awari está oferecendo cursos gratuitos de Tecnologia on-line de curta duração e com certificado.

As oficinas serão realizadas até 8 de agosto. Dentre os cursos oferecidos estão: UX Design, Desenvolvimento Web, Data Science, Product Management.

1 – UX Design

O curso de UX Design explica como conduzir pesquisas com usuários, criar user flows, personas , job stories e construir wireframes. O profissional dessa área trabalha para construir boas experiências e evitar as ruins. Para participar, acesse o link: awari.com.br/curso-ux-design-gratuito.





2 – Data Science

O curso de Data Science da Awari prepara o participante para montar os gráficos certos para dados, criar apresentações e histórias, além de desenvolver seus primeiros projetos em Python. O cientista de dados é um organizador de big data, capaz de direcionar decisões, produzir insights e direcionar o futuro do mercado baseado em números. O link para participar é: awari.com.br/curso-data-science-gratuito.





3 – Desenvolvimento Web

No curso de Desenvolvimento Web da Awari os participantes aprenderão lógica de programação, JavaScript e seus principais frameworks. Durante as três aulas ao vivo, os alunos construirão o seu próprio blog. Para participar da oficina, acesse o site: awari.com.br/curso-desenvolvimento-web-gratuito.





4 – Product Management

O curso Product Management tem como objetivo ensinar as estratégias do ciclo de vida de um produto, entender o cliente e suas dores, priorizar tarefas, acompanhar a evolução desse produto e estruturar seu roadmap. O profissional dessa área é capaz de liderar times no desenvolvimento de um produto, implementar visões de negócios e alinhar estratégias que entreguem produtos competitivos. Para participar da oficina, o link é: awari.com.br/curso-product-management-gratuito.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil