RIO GRANDE DO NORTE

Pastor evangélico confessa ter abusado da própria sobrinha: 'Eu só lambi'

O homem foi identificado como um pastor evangélico da igreja Filadélfia, de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. A vítima seria a própria sobrinha e a mulher, que questiona as atitudes do homem durante a gravação, seria a própria irmã do pastor e mãe da criança.