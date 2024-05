BATISTA DA LAGOINHA

Pastor de igreja diz em culto que já beijou a filha na boca: 'Mulherão'

O pastor Lucinho Barreto, membro da Igreja Batista da Lagoinha, se tornou alvo de críticas nas redes sociais após um vídeo em que ele fala sobre a relação com a filha viralizar na web. Durante um culto com o tema paternidade, em 15 de abril, o líder religioso de uma das maiores congregações do Brasil afirmou que teria dado um beijo na boca da filha quando ela estava “distraída” e que ela é uma "mulherão".