Carro automático: Brasil tem apenas seis modelos que custam menos de R$ 100 mil; veja lista

Na última semana, apresentamos uma lista com os únicos 20 modelos que custam menos de R$ 100 mil. Desta vez, refinamos a busca para veículos com transmissão automática que custam até esse valor.

No outro ranking estavam presentes 11 hatches, seis sedãs, duas picapes e um SUV. Nesse, saíram logo o SUV, o Fiat Pulse, e as picapes Fiat Strada e Volkswagen Saveiro. A Strada automática mais barata custa R$ 122.990 e a Saveiro só é oferecia com câmbio manual.

Entre os hatches, Fiat Mobi, Renault Kwid e Volkswagen Gol (que ainda tem algumas unidades em estoque), não oferecem configurações automáticas. O mesmo vale para o Renault Logan e o Volkswagen Voyage, que, como o Gol, ainda tem as últimas unidades disponíveis.

Resultado, o consumidor que quiser guiar sem utilizar o pedal da embreagem tem apenas seis opções, de cinco diferentes marcas. São cinco carros com carroceria hatchback e apenas um sedã.

Chevrolet

Onix R$ 95.050 (AT 1.0 Turbo)

No Onix, a transmissão automática é associada ao motor 1 litro turbinado

Citroën

C3 R$ 96.990 (Feel Pack 1.6 AT)

A nova geração do C3 chegou ano passado ao mercado brasileiro

Fiat

Argo R$ 90.990 (Drive 1.3 AT)

A Fiat lançou semana passada o Argo com câmbio automático

Peugeot

208 R$ 96.990 (Active 1.6 AT)

O 208 utiliza o mesmo conjunto motriz do Citroën C3

Toyota

Yaris R$ 94.690 (XL 1.5 CVT)

Yaris sedã R$ 96.490 (XL 1.5 CVT)

Todas as versões do Yaris são equipadas com transmissão automática

Nota do editor

As imagens podem não representar a versão mais barata do modelo.