CCR tem vagas para trainees em Salvador

O Grupo CCR - responsável pela construção e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas - está com inscrições abertas até o próximo dia 30 para o programa de trainee. A empresa busca profissionais das áreas de Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Engenharias, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Análise de Sistemas, com até dois anos de formado e inglês avançado. Há vagas para diversas unidades da companhia, inclusive na CCR Metrô Bahia. Inscrições pelo site www.grupoccr.com.br.

Principais benefícios

Além de salário, a empresa oferece uma série de benefícios como assistência médica, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição/alimentação, assistência odontológica, previdência privada e participação nos lucos e resultados (PLR). O programa tem duração de oito meses e conta com uma programação multidisciplinar.