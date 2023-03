Dez pessoas são baleadas durante festa em Tancredo Neves

Dez pessoas foram baleadas durante uma festa tipo paredão, no bairro de Tancredo Neves. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (3), na Rua 24 de Março.

As vítimas contaram à polícia que quatro homens em duas motocicletas chegaram na localidade atirando a esmo. Após os disparos, as vítimas foram socorridas Hospital Roberto Santos, Hospital Geral do Estado e UPA do bairro.

Em nota, a Polícia Militar informou que por volta das 22h40 de sexta-feira (3), policiais militares da 23ª CIPM foram informados de que 10 pessoas haviam dado entrada em unidades de saúde de regiões próximas após serem baleadas. "A informação foi confirmada pelas guarnições, que, com o apoio da CIPT Rondesp Central e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), intensificaram as ações de policiamento na localidade e efetuaram rondas", diz a nota.

Após rondas, os policiais trocaram tiros com suspeitos e apreenderam um colete antibalístico, 75 porções de maconha, uma porção de crack, uma maquineta de cartão, uma balança de precisão e pinos vazios para acondicionamento e comercialização de cocaína. Nenhum suspeito foi preso e o policiamento segue intensificado no bairro.

Em entrevista à TV Bahia, o major Luciano, comandante da 23ª CIPM (Tancredo Neves) afirmou que o ataque teria sido comandado por Denivaldo Rocha Santos, conhecido como Mancha, que lidera o tráfico em Sussuarana.

"Existe um conflito entre grupos criminosos locais que nos últimos dias a gente tem assistido algumas ocorrências. foram efetuadas algumas prisões no sábado, mas o indivíduo conhecido como Mancha que provocou esse último incidente. Ele pertence a um grupo criminoso que atua e está disputando o território", disse.

O crime está sendo investigado pela 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves. Segundo a Polícia Civil, a unidade policial realiza diligências para identificar e prender os autores.