Doc-Expõe homenageia artistas em terceira mostra coletiva

A Doc-Expõe promove a terceira edição da mostra coletiva Agosto das Artes, que tem abertura nesta quinta (1), no Palacete das Artes, na Graça.

A exposição reune trabalhos de mais de 30 artistas plásticos, de diferentes gerações, como Bel Borba, Juraci Dórea, Ulla von Czèkus, Chico Mazzoni, Justino Marinho, Ordep Serra, Tarciso Albuquerque, Claudio Colavolpe, Técia Borges, Ana K, Lu Brito, Giácomo Mancini e Chico Mazzoni. O pintor, gravador e ilustrador baiano Calasans Neto, que faleceu em 2006, será homenageado.

“A arte na sociedade pode revelar muito sobre o momento atual, sobre o próprio artista e sua relação com o mundo ao seu redor, bem como sobre as pessoas que entram em contato com a obra. E essa visão, em contato com outros que se conectam com a obra, gera uma rede a qual transpõe barreiras linguísticas, pois a arte tem a capacidade de comunicar sem palavras” explica a curadora Angela Petitinga.

Há 23 anos no mercado, a empresa Doc-Expõe trabalha com gestão cultural e documental. À frente com os sócios Angela e João Paulo Petitinga, a empresa começou seu trabalho com gestão museológica e documental em maio de 1996 e, desde então, tem atuado ativamente nas duas frentes.

Serviço

O quê: Agosto das Artes

Onde: Palacete das Artes (Graça)

Quando: De segunda a sexta, das 13h às 19h. Sábado e domingo, das 13h às 18h. Até 15 de agosto

Visitação gratuita