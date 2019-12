Elevador despenca nove andares e deixa mortos em Santos

Quatro pessoas morreram na queda de um elevador na noite desta segunda-feira (30) em Santos, no litoral de São Paulo. Todas as vítimas eram de uma mesma família. Um inquérito vai investigar o caso.

O avião caiu por nove andares. O acidente aconteceu por volta das 20h, no Edifício Residencial Tiffany, no bairro Vila Belmiro. O local é da Marinha do Brasil.

Em nota, a instituição confirmou que uma das vítimas era esposa de um subtenente da corporação e outras três vítimas eram familiares dele. As identidades dos mortos não foram divulgadas. O elevador que desabou era de serviço, segundo o G1 Santos,

A Marinha está no local fazendo uma apuração também, por se tratar de um imóvel que pertence à corporação.

O Corpo de Bombeiros foi chamado logo depois da queda. Não se sabe até agora o que causou o acidente. A Defesa Civil interditou a rua e uma perícia será feita no local.

Confira, na íntegra, a nota da Marinha:



"A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), informa com pesar a ocorrência do acidente com o elevador do Edifício Tiffany, Próprio Nacional Residencial de militares na cidade de Santos, que lamentavelmente vitimou a esposa e mais três familiares de um militar que serve na CPSP.



O Capitão dos Portos de São Paulo e a Tripulação da Capitania transmitem as condolências aos familiares e amigos pela inestimável perda.



A Marinha está dando todo o suporte possível às famílias.



O respectivo Inquérito Policial Militar será aberto para apurar o ocorrido."