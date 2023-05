Feira de Santana promove Dia D de vacinação em todas as unidades de saúde

O dia D de vacinação contra gripe Influenza e Covid será nesta quinta (11) e sexta (12), em Feira de Santana. Nestes dois dias, a vacinação será promovida em todas as salas de vacina. De maneira excepcional, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão funcionar em horário especial de 8h às 19h, sem intervalos.

Na sexta-feira, mais dois pontos vão ampliar oferta da vacina no centro da cidade. A aplicação acontece no Mercado de Arte Popular e no estacionamento da Prefeitura, da 8h às 12h.

À noite, os feirenses podem contar com as Unidades de Saúde da Família (USFs), vinculadas ao Programa Saúde na Hora, que possuem salas de vacina com funcionamento ampliado de 8h às 20h30. São elas: Campo Limpo I, V e VI, Liberdade I, II e III, Queimadinha I, II e III, Parque Ipê I, II e III, Videiras I, II e III e Rua Nova II, III e Barroquinha.

OUTRAS VACINAS

Durante os dois dias, os menores de 14 anos poderão atualizar a caderneta vacinal com as doses de rotina nas UBSs e USFs. Vale destacar que o imunizante contra gripe está liberado para toda a população acima dos seis meses de idade. Já o reforço contra Covid com a bivalente está disponível para todos os maiores de 18 anos ou as pessoas a partir de 12 anos que fazem parte dos grupos prioritários.

Para receber as doses, o interessado deve apresentar documento de identidade, cartão SUS e caderneta de vacinação. É válido destacar que a aplicação em crianças e adolescentes é feita somente na presença dos pais ou responsável.