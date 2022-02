Homem é preso por furto de carne em mercado na Boca do Rio; vídeo

Um homem foi imobilizado e preso dentro de um mercado Atakarejo, na Boca do Rio, acusado de furtar pacotes de carne do local. A cena foi filmada por outros clientes que estavam no supermercado na quinta-feira (3).

Outro homem não uniformizado imobiliza o suspeito, que está caído. Ele tenta pressionar o rosto do rapaz contra o chão, apertando também o pescoço. As pessoas ao redor protestam. Um homem uniformizado está ao lado observando a cena, mas sem interferir.

O suspeito fala que "cometeu um erro", mas diz que passa por necessidade. Ele também diz depois que tem dinheiro e pode pagar pelo que pegou. Dois pacotes de charque e duas embalagens de desodorantes são retiradas da mochila dele.

Em nota, o Atakarejo diz que seguranças da rede não estavam envolvidos na abordagem, que segundo o estabelecimento foi feita por um cliente que tomou iniciativa própria, depois de testemunhas o furto. "A nossa equipe seguiu os protocolos, sem nenhum tipo de contato físico, tentou acalmar os ânimos e acionou a polícia imediatamente para intervir. Em seguida, o cliente soltou o acusado, que foi conduzido à polícia. Um boletim de ocorrência foi gerado", diz a empresa.

"O Atakarejo ressalta que o regimento interno da empresa é rigorosamente cumprido por todos os associados da rede e prioriza a integridade e a segurança de todos os nossos clientes", finaliza.

A Polícia Militar diz que foi acionada para uma denúncia de furto no supermercado da Rua Abelardo Andrade, na Boca do Rio. No local, os policias encontraram o homem já detido por funcionários do mercado. Todos foram conduzidos à Central de Flagrantes para registro da ocorrência. O homem acusado foi autuado em flagrante por furto e aguarda audiência de custódia.