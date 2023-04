Horóscopo de 27/4: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua quarto crescente em Leão.

Todo ser humano busca medir no olhar das pessoas sobre si o grau de importância que sua presença tem, e apesar de ser muito moderno afirmar o contrário, de que cada um de nós deva prescindir dessa avaliação do olhar alheio e se ater exclusivamente ao próprio, essa é uma dinâmica que, com certeza, não desaparece por decreto.

O olhar dos outros sobre nós tem muita importância, assim como também é importante o olhar com que avaliamos as pessoas, mesmo que nunca confessemos isso e, ao contrário, decretemos também que não se deva julgar outrem.

E assim, de equívoco em equívoco, de neurose em neurose, continuamos fingindo que funcionamos de forma diferente da real, em que o juízo e o valor do olhar são ingredientes da verdade.

ÁRIES: Em todo caso, prevalecerão os desejos, e não porque esses sejam mais importantes do que tudo o mais que anda acontecendo, mas porque a visão dos acontecimentos é curta e não enxerga tudo que virá depois por aí.

TOURO: Há assuntos tão antigos em marcha que muito provavelmente ninguém mais lembra direito como foi que tudo começou. Pois bem, sua alma encontra agora a oportunidade de se livrar do peso morto e seguir em frente.

GÊMEOS: Faça seus testes, mas sem ninguém sabendo que você está testando, e assim você conseguirá verificar se a sua intuição está correta, ou se você está confundindo uma fantasia com a intuição. São coisas muito diferentes.

CÂNCER: Evite complicar, ande pelo caminho seguro, no qual sua alma se sinta o mais confortável possível. Este é um momento em que as coisas dão certo, mas dentro das regras, sem criatividade nem atalhos disponíveis.

LEÃO: Encare a rotina com ânimo renovado, porque neste momento você perceberá que, com mínimo esforço, sua alma obtém resultados muito mais substanciosos. Como é que isso acontece? É o mistério da vida se manifestando.

VIRGEM: Quantas vezes mais será necessário repetir a mesma experiência até essa se esgotar e nunca mais aparecer? Até que ponto sua alma continua tolerando a repetição? Este é um momento de determinações importantes. Conclusões.

LIBRA: É desnecessário fazer grandes sacrifícios, você pode atravessar a turbulência atual sem se desgastar demais, inclusive porque se prestasse mais atenção aos fatos do que à ansiedade, estaria tudo resolvido.

ESCORPIÃO: Juntos será sempre melhor, mas a reunião nunca acontece de forma natural, porque naturalmente nossa humanidade se inclina mais ao egoísmo do que ao sentimento fraternal. Construir relacionamentos é trabalhoso.

SAGITÁRIO: Use seu discernimento para tentar distinguir a diferença entre suas fantasias e pressentimentos a respeito do futuro sonhado. O futuro requer atrevimento para ser realizado, isso você tem. Mas, e discernimento?

CAPRICÓRNIO: Deseje o possível e necessário, com essa atitude você realizará muita coisa de imediato e, ainda por cima, evitará se envolver em muita encrenca que só daria dor de cabeça e nada de satisfação. Em frente.

AQUÁRIO: Deixe as pessoas confortáveis com sua presença, isso vai ajudar você a fazer os pedidos pertinentes, sem que pareçam coisas de outro mundo. Pessoas nervosas e desconfortáveis complicam tudo, e isso não seria bom.

PEIXES: É melhor simplificar tudo, se desfazer do peso excessivo de algumas obrigações que deixaram de brindar com os mesmos resultados de outrora. Não precisa fazer isso de uma vez só, mas aliviando sua vida aos poucos.