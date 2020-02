Irmãos Macêdo farão abertura oficial do Carnaval do Pelourinho

Uma apresentação de tirar o fôlego e com repertório que promete relembrar desde a criação da primeira guitarra elétrica do Brasil - o Pau Elétrico - até o surgimento da Guitarra Baiana. Assim vai ser a abertura oficial do Carnaval do Pelourinho, num show feito pelos Irmãos Macêdo, nesta sexta-feira (21), às 20h.

No palco, Armandinho, Betinho, Aroldo e André Macêdo vão celebrar os 70 anos de criação do trio elétrico, projeto de seu pai Osmar Macêdo (1920-1997) com Dodô (1920-1978). “É muito importante abrir o carnaval e sermos os continuadores e mantenedores desta história, comemorando os 70 anos do trio elétrico, o Setentrio, que agora faz Bodas de Vinho. É uma grande satisfação porque para nós todos os carnavais, é como se fossem sempre o primeiro carnaval”, destacou Armandinho.

Além de lembrar os fatos históricos do maior Carnaval do Mundo, os irmãos vão levar para o Pelourinho o repertório da Banda Armandinho, Dodô e Osmar, que neste ano completa 46 anos. A evolução do Trio Elétrico e a musicalidade que influenciou e ainda influencia gerações de artistas baianos também farão parte da folia.

O show contará com participação especial da banda da Escola de Música Irmãos Macêdo, projeto do Instituto Osmar Macêdo, dirigida por Aroldo Macêdo, Paulo Milha e Davi Lima, que tem como objetivo oportunizar o aprendizado da música “trieletrizada” a crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

