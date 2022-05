Lula é a 2ª opção de voto para 20% dos eleitores de Bolsonaro, diz Datafolha

20% dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) consideram votar em Lula (PT) como segunda opção, revelou a pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (26) pelo jornal Folha de S. Paulo. No caso dos petistas, 16% escolheriam Bolsonaro como segunda opção.

Os dados mostram que a convicção entre os dois eleitorados é mais ou menos a mesma. 78% dos que desejam votar em Lula não pensam em mudar de candidato até outubro. Entre os eleitores de Bolsonaro, o percentual é de 75%.

No caso dos eleitores de Lula, Bolsonaro não é o pré-candidato mais apontado como opção caso a pessoa não for votar no petista. Em primeiro aparece Ciro Gomes (PDT), com 31%. Em seguida vem Bolsonaro (16%) e Joao Doria, do PSDB, com 10%. Apesar de ser citado, Doria já desistiu da candidatura.

Entre os eleitores que declaram voto em Bolsonaro, a situação é parecida. Ciro Gomes aparece à frente como segunda opção, com 21%. Lula vem em seguida, com 20%, João Doria tem 12% e o General Santos Cruz (Podemos), surge com 7%.

O Datafolha ouviu 2.556 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 25 e 26 de maio. As entrevistas foram feitas pessoalmente, em pontos de fluxo populacional de 181 cidades do país, nos 25 estados e no DF. A margem de erro é de até 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.