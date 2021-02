Mercedes-Benz apresenta o novo Classe C

Apesar do crescimento dos utilitários esportivos, alguns sedãs continuam sendo destaque: é o caso do Classe C, da Mercedes-Benz. A geração que está se despendido neste ano chegou ao mercado em 2014 e vendeu 2,5 milhões de unidades. Por isso, a atualização era aguardada com muita expectativa e foi apresentada nesta semana.

Com uma nova plataforma, o modelo tem novas medidas: são 4,75 metros de comprimento (ganhos de 6 centímetros), 1,82 m de largura (acréscimo de 1 cm) e 1,44 m de altura (basicamente a mesma). A distância entre-eixos passou para 2,86 metros (aumento de 2 cm). O porta-malas leva 455 litros.

O Classe C é um dos modelos mais vendidos da Mercedes-Benz (Fotos: divulgação) O interior do sedã alemão está mais tecnológico Esse Mercedes concorre com Audi A4, BMW Série 3 e Volvo S60

O Classe C é um dos modelos mais vendidos da Mercedes-Benz (Fotos: divulgação) O interior do sedã alemão está mais tecnológico Esse Mercedes concorre com Audi A4, BMW Série 3 e Volvo S60

Na cabine, o novo padrão tecnológico da marca, introduzido inicialmente no Classe S, foi seguido e as telas digitais do quadro de instrumentos e da central multimídia se destacam. Outra novidade do Classe C 2022 é a capacidade de esterçamento do eixo traseiro. Em velocidades acima de 60 km/h, as rodas traseiras giram até 2,5° na mesma direção que as dianteiras, o que melhora a estabilidade. Já em velocidades menores, o movimento acontece na direção oposta, o que facilita manobras.

O destaque mecânico é o sistema híbrido-leve de 48 volts EQ Boost, que utiliza um motor elétrico denominado ISG. O dispositivo recupera energia durante frenagens e a armazena em uma bateria compacta de íon-lítio. A energia é devolvida ao ISG para, quando necessário, fornecer força extra ao motor tradicional de combustão.

Um dos principais motores será o novo M254 2.0 turbo de 4 cilindros. Entrega 258 cv de potência e equipa sempre as versões C300. As variantes C180 e C200 têm motor 1.5 turbo de 170 cv e 204 cv, respectivamente. Haverá ainda uma versão híbrida plug-in, equipada com motor 2.0 turbo a gasolina em associação a um propulsor elétrico. A potência conjunta será de 313 cv, com torque de 56 kgfm.



HYUNDAI NA ONDA ELÉTRICA

A Ioniq, divisão de elétricos da Hyundai, apresentou seu primeiro produto. Batizado como Ioniq 5, o modelo é baseado no conceito 45 EV, que foi mostrado no Salão de Frankfurt de 2019. Por sua vez, o carro conceitual foi inspirado no hatch Pony de 1974, primeiro veículo desenvolvido pela marca coreana.

O 5 é montado sobre a plataforma modular E-GMP e poderá ter um ou dois motores e dois tipos de bateria: de 58 kWh ou 72,6 kWh. Na configuração mais básica, terá um motor de 170 cv e tração traseira. Já na versão de dois motores, que rendem 306 cv, a é tração integral. A autonomia do veículo pode chegar a 480 km.

A Hyundai revelou o primeiro produto da sua divisão de veículos elétricos

BRUTO EM EDIÇÃO LIMITADA

Se você achou a nova geração do Defender moderna demais, a Land Rover tem uma solução. Desde que dinheiro não seja problema, pois o preço é alto: R$ 1,4 milhão, a depender da carroceria, 90 ou 110. As 25 unidades da série Works V8 Trophy seguem as especificações do Defender Works, de 2012.

O motor é o V8 de 5 litros que entrega 399 cv de potência e 52,5 kgfm de torque. A tração é integral e a transmissão é automática com oito marchas. Há toques modernos, como faróis em full-led e bancos estilosos. O comprador do SUV raiz terá direito a um curso de rali no castelo de Eastnor, na Inglaterra, com Bob Ives, vencedor do Camel Trophy de 1989 - rali que inspirou o estilo dessa série especial.

A Land Rover irá produzir apenas 25 unidades do Defender clássico

CHEGOU O COROLLA ESPORTIVADO

A principal novidade para a linha 2022 do Corolla acabou de chegar às concessionárias. É a versão com estética esportiva GR-S. O primeiro modelo com a grife Gazoo Racing feito no Brasil utiliza o motor 2 litros aspirado, que rende até 177 cv de potência e 21,5 kgfm de torque. Ganhou detalhes visuais exclusivos e um ajuste especial na suspensão.

De acordo com a Toyota, foram instalados defletores aerodinâmicos no assoalho, braço estrutural ligado ao chassi e novos amortecedores e molas, que irão proporcionar ao condutor mais rigidez no conjunto sem sacrificar o conforto. Custa R$ 151.990 e em está disponível em três cores: branco, vermelho e preto. Para as duas primeiras opções o teto é preto.

A Toyota já está vendendo a nova versão do Corolla, a GR-S

NOVO DESENHO PARA O LEÃO

Integrante do grupo Stellantis, a Peugeot apresentou sua 11ª logomarca desde a fundação, em 1850. A empresa declarou que a nova identidade marca o começo de uma nova página em sua história.

O leão da Peugeot foi reetilizado

NOVAS VERSÕES PARA O XC40

Antes restrita à versão topo de linha R-Design (R$ 279.950), a motorização híbrida plug-in do XC40 será oferecida em outras duas configurações: Momentum (R$ 244.950) e Inscription (R$ 274.950). O conjunto entrega 262 cv e a possibilidade de rodar 40 km em modo elétrico.