Montadoras anunciam descontos para carros; mais barato está a R$ 59 mil

As montadoras começaram a anunciar pacotes de descontos após a divulgação da Medida Provisória que estabelece a redução de valores de R$ 2 mil a R$ 8 mil para os consumidores.

As concessionárias não necessariamente aplicam os preços anunciados pelas montadoras. Preços com desconto têm validade de quatro meses, ou até que o limite estipulado pelo governo seja atingido, e já estão disponíveis.

Há modelos abaixo dos R$ 60 mil, como é o caso do Renault Kwid, que está a partir de R$ 58.990. A Renault deu desconto de R$ 10 mil, com R$ 2 mil a mais de incentivo do que a faixa máxima estipulada pelo governo.

Já o HB20, da Hundai, cai de R$ 82.290 para R$ 74.290. A Fiat não informou os descontos, mas colocou em seu site a mensagem "em breve oferta com preços reduzidos". O mesmo foi seguido pela Volkswagen, que preparou uma página de cadastramento aos interessados.

Já a Nissan informou ao g1 que os valores devem ser checados com as concessionárias.

Critério da pontuação

Os descontos seguem um esquema de pontos com base nos seguintes critérios: fonte de energia, consumo energético, preço e densidade produtiva (a porcentagem do carro que é produzida no Brasil).

Para calcular o desconto de cada veículo, é necessário somar os pontos que ele tem em cada um dos critérios estabelecidos pelo governo. Para o desconto máximo, de R$ 8 mil, é necessário que o modelo chegue a 90 pontos.