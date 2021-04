Novo mascote de Ana Maria Braga chegará após o fim do BBB 21

Entrevistar os eliminados do BBB a cada quarta-feira vem rendendo boa audiência e grandes merchandisings ao Mais Você. Por isso, a direção da Globo ainda não quer lançar um novo mascote para ocupar o lugar de Louro José enquanto o reality ainda estiver no ar, para não desviar a atenção do público.

Já disponível no novo cenário do Mais Você, o espaço destinado ao personagem que interage com a apresentadora seguirá desocupado, pelo menos, até a segunda semana de maio, quando o BBB chega ao fim, segundo a coluna Zapping, da Folha de SPaulo.

Enquanto isso, Ana Maria e equipe trabalham na criação e nos testes para promover um sucessor a Tom Veiga, que morreu em novembro passado. Chegou-se a cogitar a criação de um mascote que não fosse um papagaio, mas a tendência é que venha aí um novo Louro José, talvez filho do original.