Pabllo Vittar lança clipe de ‘Parabéns’, nova música em parceria com Psirico; assista

Foto: Reprodução

Com quase meio milhão de acessos em menos de duas horas após o lançamento oficial, no YouTube, o clipe de ‘Parabéns’, música inédita da cantora Pabllo Vittar com participação de Márcio Victor e banda Psirico, promete ser mais um sucesso estrondoso da drag paraense.

No clipe, lançado na noite desta quinta-feira (18), cantores e dançarinos vestem azul num cenário de mesma cor no qual Vittar mostra toda sua sensualidade e desenvoltura.

A canção, que mistura funk e pagode baiano com alta dose de beats eletrônicos, foi composta por um coletivo de compositores e produtores Brabo Music Team, formado por Rodrigo Gorky com Arthur Marques, Maffalda, Pablo Bispo e Zebu. A produção do single também é do time da Brabo, contumaz parceiro da artista.

O álbum trilíngue (em português, inglês e espanhol) ‘111’, que trará ‘Parabéns’ como um dos hits, está previsto para 1º de novembro, data do aniversário de 25 anos de Pabllo Vittar.

Confira a performance e leia a letra da canção mais abaixo.

"Parabéns" Letra

Hoje é um dia especial

Te dou um presente você não viu nada igual

Olha aqui menina quantos anos você tem

Sei que cê tá linda e merece parabéns

Hummmm o clima tá gostoso

Hummmm eu vou comer seu bolo

Hummmm seu pedaço vem primeiro

Tem bolo pra tu e também pro baile inteiro

Ra ra ra tim bum

E big big big big big eu bumbum

Te dou parabéns quando para a bunda

Te dou parabéns quando para a bunda

Te dou parabéns quando para a bunda

Hoje é um dia especial

Te dou um presente você não viu nada igual

Olha aqui menina quantos anos você tem

Sei que cê tá linda e merece parabéns

Hummmm o clima tá gostoso

Hummmm eu vou comer seu bolo

Hummmm seu pedaço vem primeiro

Tem bolo pra tu e também pro baile inteiro

Ra ra ra ra tim bum

E big big big big big eu bumbum

Te dou parabéns quando para a bunda

Te dou parabéns quando para a bunda

Te dou parabéns quando para a bunda