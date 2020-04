Parque de Exposições acolherá 300 pacientes com coronavírus

Salvador passará a contar com um novo Centro de Acolhimento para pacientes que diagnosticados com a covid-19. Instalado no Parque de Exposições, na avenida Paralela, o espaço começará a funcionar nesta quinta-feira (2).

De acordo com o Governo da Bahia, a estrutura montada terá capacidade para receber até 300 pessoas exclusivamente em situação de vulnerabilidade social e que estejam com diagnóstico confirmado do novo coronavírus.

Além disso, um outro centro entrará em funcionamento na próxima semana, no prédio onde funcionou a Faculdade Ruy Barbosa, no bairro do Rio Vermelho. O local terá capacidade parareceber até mil pessoas também em situação de vulnerabilidade. No entanto, os acolhidos não serão vítimas da pandemia.

Segundo o governador, as duas unidades do Centro de Acolhimento possuem camas, colchões e roupas, fruto de doações da cantora Ivete Sangalo e da rede de lojas Magazine Luiza. “Nestes dois locais iremos atender a população mais carente em especial aquelas pessoas que vivem com muitos familiares em um espaço pequeno e que podem contaminar os membros de sua família e potencializar a disseminação da doença. As pessoas em situação de rua também serão recebidas e acolhidas”, explica o gestor estadual.

Em boletim mais recente divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), Salvador aparece com mais de 60% dos pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Ao todo, são 132 infectados pelo novo coronavírus na capital baiana, além de duas mortes já confirmadas.

Já em toda a Bahia, são 217 vítimas da doença. Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17 horas desta terça-feira (31). Ao todo, 17 pessoas estão curadas e 42 encontram-se internadas. Além disso, 1.393 casos foram descartados após exames.