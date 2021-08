Professor e ex-candidato a vereador é morto a tiros no sul da Bahia

O professor e comerciante Jiltair Ferreira dos Santos, 41 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (8) em Nova Palma, distrito de Gongogi, no sul da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Militar, Jutay, como era conhecido, estava num bar de sua propriedade quando pelo menos dois criminosos, num Siena de cor prata, teriam invadido o local e deflagrado pelo menos três tiros contra a vítima, que morreu no local.

Segundo moradores, o veículo estava circulando no distrito no dia do crime. Após o homicídio, os bandidos fugiram em direção ao município de Barra do Rocha.

A Polícia Civil de Gongogi investiga a motivação e autoria do crime. A Polícia Técnica fez a remoção do corpo durante a madrugada dessa segunda-feira.

Nas eleições de 2020, Jutay concorreu ao cargo de vereador de Gongogi pelo PCdoB, e conseguiu 29 votos, não sendo eleito. Com informações do Ubatã Notícias e Giro Ipiaú.